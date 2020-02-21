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Кабмин договаривается с инвесторами, чтобы не снижать «зеленый» тариф «задним числом» - Гончарук
11:46 21.02.2020 |
Кабинет министров признает, что установленный тариф для производителей "зеленой" энергетики является очень высоким, но не поддерживает ретроспективное снижение тарифа, пытаясь найти компромисс с инвесторами.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета в парламенте.
Гончарук отметил, что в Украине был установлен очень высокий "зеленый" тариф.
"Фактически, мы обязались, людям строящим зеленую генерацию платить очень дорого за электроэнергию.... Сюда зашло много инвесторов, и мы как страна обязались играть по этим правилам", - заявляет Гончарук.
Премьер подчеркивает, что правительство видит серьезные проблемы с высокими "зелеными" тарифам, но не хочет ретроспективно изменять правила для инвесторов.
"Сейчас мы предполагаем серьезные проблемы с тем, чтобы наша энергетика обслуживала такие высокие обязательства....
Мы с нашими инвесторами обсуждаем компромисс, чтобы не допустить ретроспективного изменения правил.
Мы не поддерживаем ретроспективное изменение правил", - резюмирует глава правительства.
Напомним:
Более 30 производителей альтернативной энергетики подписали открытое коллективное обращение к главе Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу и министру энергетики Алексею Оржелю с требованием изменить готовящийся правительственный законопроект об альтернативных источниках энергии.
20 ноября сообщалось, что в НЭК "Укрэнерго" не хватает средств, чтобы выплатить в первой декаде ноября аванс госпредприятию "Гарантированный покупатель" для компенсации его расходов по уплате "зеленого тарифа".
В янвваре 2020-го в Укрэнерго заявляли, что не могут сделать выплаты домохозяйствам по "зеленому" тарифу из-за проблем в регуляторных правилах энергосистемы, оператор энергорынка должен выплатить облэнерго 774 млн грн, хотя в его тариф на передачу заложено 137 млн грн.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости снижения "зеленых" тарифов, которые, по его мнению, являюттся слишком высокими и нерыночными, с компаниями, которые имеют действующие контракты на получение этих тарифов, он пообещал "общаться".
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