Украина в 2019г импортировала 11,7 млрд куб. м газа на $2,3 млрд - Госстат

Украина в 2019 году импортировала 11 млрд 664,485 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 312,125 млн, в т.ч. в декабре - 359,627 млн куб. м на $69,19 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в декабре-2019 составила $192,4 за 1 тыс. куб. м, что на 0,6% меньше, чем в ноябре-2019 ($193,6).

Контрагентами по итогам 2019 года выступили компании из Швейцарии - 5 млрд 259,112 млн куб. м газа на $1 млрд 29,898 млн, Германии - 3 млрд 423,889 млн куб. м на $676,134 млн, Польши - 624,226 млн куб. м на $119,877 млн, Чехии - 606,393 млн куб. м на $114,006 млн, Венгрии - 498,999 млн куб. м на $94,823 млн, Франции - 397,246 млн куб. м на $80,69 млн, Австрии - 267,666 млн куб. м на $72,513 млн, Великобритании - 258,158 млн куб. м на $56,304 млн, Словакии - 176,841 млн куб. м на $31,881 млн, Люксембурга - 133,663 млн куб. м на $32,256 млн, Италии - 16,893 млн куб. м на $3,487 млн, Болгарии - 1,4 млн куб. м на $0,255 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществлялся.

Как сообщалось, Украина в 2018 году импортировала 10 млрд 388,205 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 121,68 млн. Средняя цена импортированного страной газа в январе-2018 составила $279,4 за 1 тыс. куб. м, в феврале - $261,1, в марте - $278,7, в апреле - $310,8, в мае - $263,5, в июне - $267,4, в июле - $309,1, в августе - $293,9, в сентябре - $320, в октябре - $347,3, в ноябре - $337,5, в декабре - $283,8.

