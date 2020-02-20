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Украина в 2019 году закупила ядерное топливо почти на $400 млн - Госстат
15:48 20.02.2020 |
Украина в 2019 году купила ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $396 млн 889,5 тыс., что на 24,1% меньше, чем в 2018-м, передает Энергореформа.
По данным Государственной службы статистики (Госстат), за прошлый год для украинских атомных электростанций (АЭС) было закуплено топливо российского производства на $240 млн 909,4 тыс., шведского - на $155,98 млн.
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2019 году у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 60,7%, у Westinghouse (Швеция) - 39,3%.
Как сообщала Энергореформа, Украина в 2018 году приобрела ЯТ на $523,151 млн (у РФ - на $374,621 млн, у Швеции - на $148,53 млн), в 2017 году - на $533,422 млн (у РФ - на $368,964 млн, Швеции - на $164,458 млн), в 2016 году - на $548,81 млн (у РФ - на $386,782 млн, Швеции - на $162,028 млн), в 2015 году - на $643,57 млн (у РФ - на $610,883 млн, Швеции - на $32,688 млн), в 2014 году - на $628,176 млн (у РФ - на $588,831 млн, Швеции - на $39,345 млн), в 2013 году - на $600,596 млн (все - РФ), в 2012 году - на $600,334 млн (у РФ - на $555,355 млн, Швеции - на $44,979 млн).
Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое приобретает ядерное топливо по контрактам с компаниями "ТВЭЛ" и Westinghouse Electric Sweden.
"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
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