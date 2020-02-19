Присоединиться к электрическим сетям будет проще

Кабмин принял Проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» по изменению процедуры присоединения к электрическим сетям и созданию предпосылок для уменьшения оплаты за нее.

В частности, предлагается разделить ставку стандартного присоединения для заказчика на две составляющие (за линейную составляющую и за мощность), разделить функции относительно государственного контроля, за процессом присоединений между Регулятором и Госэнергонадзором, а также расширить полномочия Регулятора.

В течение последних 10 лет ситуация с присоединением к электрическим сетям стабильно ухудшалась. С января прошлого года заработал новый порядок присоединений к электрическим сетям. Основные изменения коснулись процедуры нестандартных присоединений к сетям операторов системы распределения. Но проблемы стандартных присоединений и присоединений к сетям оператора системы передачи остались (ОСР). ОСР часто как естественная монополия злоупотребляли своим положением и не выполняли нормативной базы по присоединениям, безосновательно отказывали в присоединениях или затягивали сроки, кроме этого были и случаи коррупции в процессе присоединений со стороны их работников.

Такая ситуация создает искусственные барьеры для инвесторов, замедляет темпы создания рабочих мест и наполнения местных бюджетов.