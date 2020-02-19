Финансовые новости
- |
- 19.02.20
- |
- 19:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Присоединиться к электрическим сетям будет проще
17:05 19.02.2020 |
Кабмин принял Проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» по изменению процедуры присоединения к электрическим сетям и созданию предпосылок для уменьшения оплаты за нее.
В частности, предлагается разделить ставку стандартного присоединения для заказчика на две составляющие (за линейную составляющую и за мощность), разделить функции относительно государственного контроля, за процессом присоединений между Регулятором и Госэнергонадзором, а также расширить полномочия Регулятора.
В течение последних 10 лет ситуация с присоединением к электрическим сетям стабильно ухудшалась. С января прошлого года заработал новый порядок присоединений к электрическим сетям. Основные изменения коснулись процедуры нестандартных присоединений к сетям операторов системы распределения. Но проблемы стандартных присоединений и присоединений к сетям оператора системы передачи остались (ОСР). ОСР часто как естественная монополия злоупотребляли своим положением и не выполняли нормативной базы по присоединениям, безосновательно отказывали в присоединениях или затягивали сроки, кроме этого были и случаи коррупции в процессе присоединений со стороны их работников.
Такая ситуация создает искусственные барьеры для инвесторов, замедляет темпы создания рабочих мест и наполнения местных бюджетов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Наследство от Богдана: Подберет ли Ермак «Довиру» Веревского
ТОП-НОВОСТИ
|Земля и воля: Какие «мины» подложил Богдан Ермаку
|Азартные игры Кабмина. Зачем Дубилет приравнял губернаторов к скаковым лошадям
|У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Теперь мы все умрем?
|История одной «зрады»: Как мы едва не потеряли «Ольху» и «Нептун»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На АЗС 19 февраля снизились цены на ДТ и СУГ
|Зеленский ветировал закон о едином счете для налогов с «табачной» правкой
|Стоимость золота 19 февраля обновила максимум за 7 лет на рисках коронавируса
|У нас большая зрада. Бюджет не выполняется. Теперь мы все умрем?
|Присоединиться к электрическим сетям будет проще
|Кабмин упростил процедуру получения разрешений на использование недр
Это интересно
|Минобороны США теперь может узнавать людей на расстоянии до 1 км
|Google закрывает программу бесплатного Wi-Fi по всему миру
|«Морской старт» перебазируется на Дальний Восток до конца марта
|В США состоялся успешный пуск созданной совместно с Украиной ракеты Antares
|SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите
|Audi выпустит недорогой электромобиль начального уровня
|В США приступают к планированию квантового Интернета