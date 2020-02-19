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Объем выданных населению кредитов на проекты энергоэффективности в 2019 году составил 1,4 млрд грн
14:51 18.02.2020 |
На реализацию энергоэффективных проектов в течение 2019 года население привлекло 21,2 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн.
Участникам программы "теплых" кредитов в 2019 году из госбюджета компенсировано свыше 545,8 млн. грн, сообщается в отчете о выполнении Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году.
Согласно его данным, из общего количества "теплых" кредитов на приобретение "негазовых" котлов привлечено 1,049 тыс. кредитов на сумму 35,8 млн. грн, на энергоэффективное оборудование и материалы для физлиц - 17,83 тыс. кредитов на сумму 600,2 млн грн, на те же цели для ОСМД и ЖСК - 2,508 тыс. кредитов на 727,7 млн. грн.
Кроме того, в прошлом году реализовано 174 местные программы, на которые из местных бюджетов выделено 219 млн грн. Ими воспользовалось почти 36 тыс. заемщиков "теплых" кредитов, получив, кроме государственной компенсации, 174 млн грн дополнительного возмещения из местных бюджетов на энергоэффективные мероприятия.
Правительство в отчете, в частности, отметило: согласно комплексному исследованию результативности и экономической эффективности Программы деятельности в 2015-2018 гг., в целом за три отопительных периода ОСМД/ЖСК сократили объем потребления электроэнергии в среднем на 899 кВт-час в месяц, или на 8,6 %. Это составляет приблизительно 951 грн в месяц из расчета на одно ОСМД/ЖСК при среднемесячной оплате за потребленную услугу 11,062 тыс. грн в ценах марта 2018 года.
Кроме того, за указанный период ОСМД/ЖСК сократили потребление тепла на 20%. В денежном эквиваленте средняя экономия составила около 21,824 тыс. грн в месяц в расчете на одно ОСМД/ЖСК при среднемесячной оплате за потребленную услугу 109,670 тыс. грн в ценах марта 2018 года, приводятся в отчете данные исследования.
Помимо этого, правительство указывает на сокращение в 2015-2018 гг. абсолютных объемов потребления услуг по газоснабжению ОСМД/ЖСК в среднем на 275 куб. м , или на 10%. В денежном эквиваленте объем экономии составил приблизительно 1,855 тыс. грн. в месяц в расчете на одно ОСМД/ЖСК (при среднемесячной оплате за потребленную услугу 18,554 тыс. грн в ценах марта 2018 года).
Уровень экономии природного газа домохозяйствами за три отопительных периода составил 21-31% в зависимости от направления кредитования, отметил Кабмин в отчете.
"Результаты осуществленных оценок показали, что программа "теплых кредитов" улучшает комфорт в домах и способствует сокращению объемов потребления энергии", - резюмировало правительство.
Напомним, что правительство утвердило Концепцию реализации государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий в части увеличения количества зданий с близким к нулевому уровнем потребления энергии и Национальный план увеличения количества таких зданий. Соответствующее распоряжение одобрено на заседании правительства 29 января.
Ранее ЭлектроВести писали, что обновленные государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании высотных зданий с классом энергоэффективности не ниже "В" вступили в силу 1 января 2020 года, сообщила пресс-служба главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе.
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