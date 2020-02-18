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Запасы газа в ПХГ Украины с начала сезона отбора сократились на 25% - до 16,3 млрд куб. м.
16:59 17.02.2020 |
Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября 2019 года) сократились на 25% - до 16,32 млрд кубометров.
Об этом свидетельствуют данные госкомпании «Укртрансгаз».
По состоянию на 15 февраля запасы газа в ПХГ составляют 16,32 млрд куб. м, что на 58% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (10,35 млрд куб. м).
Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября 2019 года прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор голубого топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.
Запасы в подземных хранилищах на эту дату составляли 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.
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