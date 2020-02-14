Энергоатом настаивает на внесении изменений в правила рынка э/э во избежание манипуляций

НАЭК "Энергоатом" считает необходимым внести изменения в правила рынка электроэнергии путем установления корректных ценовых ограничений и механизма ценообразования при урегулировании небалансов участников рынка, передает Энергореформа.

Согласно сообщению НАЭК 14 февраля, это позволит ликвидировать спекулятивное искажение рынка "на сутки вперед" (РСВ) и балансирующего рынка.

"Анализ действий участников РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), начиная с января 2020 года, проведенный на совещании в Минэкоэнерго при участии госпредприятий НАЭК "Энергоатом", "Оператор рынка", "Гарантированный покупатель", НЭК "Укрэнерго", показал увеличение количества случаев подачи заявок на продажу электроэнергии на РСВ в торговой зоне ОЭС Украины с существенным снижением уровня заявленных цен и значительным увеличением заявленных объемов в ночные часы, и это может указывать на признаки манипулирования рынком", - поясняют в компании.

Как отмечает НАЭК, такие действия отдельных участников рынка крайне негативно влияют на рынок электроэнергии в целом, а также на выполнение специальных обязательств ГП "ГарПок", который лишен возможности своевременно и в полном объеме обеспечивать расчеты с производителями электроэнергии.

При этом "Энергоатом" обращает внимание на то, что он обеспечивает продажу 85% отпущенной электрической энергии "ГарПоку", что является основным источником дохода и поступления денежных средств для компании.

В НАЭК добавили, что по итогам совещания было решено обратиться к Кабинету министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением немедленно урегулировать критическую ситуацию на рынке электроэнергии путем принятия необходимых изменений в правила рынка.

Как сообщала Энергореформа, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что регулятор, наблюдает за ситуацией, сложившейся на рынке электрической энергии, и будет реагировать на возможные манипуляции,

"У нас рынок новый, мы наблюдаем за тем, что происходит. Буквально вчера провели совещание с большинством участников рынка, чтобы проанализировать и понять. Скажу сразу: в настоящее время нет того, кто бы полностью понимал происходящее. На то он и рынок. Однако мы все изучаем. Реагировать на манипуляции, конечно, будем", - сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

По его словам, в ближайшие несколько недель комиссия может выйти на принятие изменений в правила рынка, которые усовершенствуют действующие на нем механизмы, минимизируют риски манипуляций.

В конце января 2020 года НКРЭКУ по результатам рассмотрения информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" (РСВ) констатировала наличие заявок, параметры которых могут свидетельствовать о манипуляциях на рынке, в частности значительное снижение в январе участниками рынка цен в заявках. Кроме того, комиссия отметила отсутствие подтверждения указанных в заявках объемов реальными объемами электрической энергии.

Позже, 10 февраля, ГП "ГарПок" заявило о получении им в январе-феврале убытков от продажи на рынке РСВ и балансирующем рынке (БР) электрической энергии НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" из-за значительного предложения на обозначенных сегментах и низких цен реализации.

Со своей стороны "ДТЭК Энерго" призвало НКРЭКУ начать расследование фактов занижения цены на РСВ с дальнейшим закрытием заявок на балансирующем рынке, а также как можно скорее внести изменения в Правила рынка, призванные остановить искажение работы рыночных механизмов и возобновить роль балансирующего рынка.