Энергоатом настаивает на внесении изменений в правила рынка э/э во избежание манипуляций

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Энергоатом настаивает на внесении изменений в правила рынка э/э во избежание манипуляций

15:15 14.02.2020 |

Новости ТЭК

 

НАЭК "Энергоатом" считает необходимым внести изменения в правила рынка электроэнергии путем установления корректных ценовых ограничений и механизма ценообразования при урегулировании небалансов участников рынка, передает Энергореформа.

Согласно сообщению НАЭК 14 февраля, это позволит ликвидировать спекулятивное искажение рынка "на сутки вперед" (РСВ) и балансирующего рынка.

"Анализ действий участников РСВ и внутрисуточного рынка (ВСР), начиная с января 2020 года, проведенный на совещании в Минэкоэнерго при участии госпредприятий НАЭК "Энергоатом", "Оператор рынка", "Гарантированный покупатель", НЭК "Укрэнерго", показал увеличение количества случаев подачи заявок на продажу электроэнергии на РСВ в торговой зоне ОЭС Украины с существенным снижением уровня заявленных цен и значительным увеличением заявленных объемов в ночные часы, и это может указывать на признаки манипулирования рынком", - поясняют в компании.

Как отмечает НАЭК, такие действия отдельных участников рынка крайне негативно влияют на рынок электроэнергии в целом, а также на выполнение специальных обязательств ГП "ГарПок", который лишен возможности своевременно и в полном объеме обеспечивать расчеты с производителями электроэнергии.

При этом "Энергоатом" обращает внимание на то, что он обеспечивает продажу 85% отпущенной электрической энергии "ГарПоку", что является основным источником дохода и поступления денежных средств для компании.

В НАЭК добавили, что по итогам совещания было решено обратиться к Кабинету министров и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением немедленно урегулировать критическую ситуацию на рынке электроэнергии путем принятия необходимых изменений в правила рынка.

Как сообщала Энергореформа, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что регулятор, наблюдает за ситуацией, сложившейся на рынке электрической энергии, и будет реагировать на возможные манипуляции,

"У нас рынок новый, мы наблюдаем за тем, что происходит. Буквально вчера провели совещание с большинством участников рынка, чтобы проанализировать и понять. Скажу сразу: в настоящее время нет того, кто бы полностью понимал происходящее. На то он и рынок. Однако мы все изучаем. Реагировать на манипуляции, конечно, будем", - сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

По его словам, в ближайшие несколько недель комиссия может выйти на принятие изменений в правила рынка, которые усовершенствуют действующие на нем механизмы, минимизируют риски манипуляций.

В конце января 2020 года НКРЭКУ по результатам рассмотрения информации о торгах электрической энергией на рынке "на сутки вперед" (РСВ) констатировала наличие заявок, параметры которых могут свидетельствовать о манипуляциях на рынке, в частности значительное снижение в январе участниками рынка цен в заявках. Кроме того, комиссия отметила отсутствие подтверждения указанных в заявках объемов реальными объемами электрической энергии.

Позже, 10 февраля, ГП "ГарПок" заявило о получении им в январе-феврале убытков от продажи на рынке РСВ и балансирующем рынке (БР) электрической энергии НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" из-за значительного предложения на обозначенных сегментах и низких цен реализации.

Со своей стороны "ДТЭК Энерго" призвало НКРЭКУ начать расследование фактов занижения цены на РСВ с дальнейшим закрытием заявок на балансирующем рынке, а также как можно скорее внести изменения в Правила рынка, призванные остановить искажение работы рыночных механизмов и возобновить роль балансирующего рынка.

 

ПО РУБРИКАМ

18:24 Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУ

17:18 В январе вклады населения в банках перевалили за 560 млрд гривен

15:44 Доллар 14 февраля торгуется без резких колебаний к евро и иене на торгах в пятницу

15:03 Объем открытых позиций в биткоин-фьючерсах превысил $5 млрд

14:51 Фондовые индексы Азии 14 февраля выросли, за исключением Японии

12:36 Объем денежной массы в январе вырос на 2%, денежной базы – сократился на 1,6%

12:34 Справочный курс гривны 14 февраля понижен на 5,75 коп до уровня 24,4409 грн/$1

11:58 Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14.02.2020

11:51 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.02.20

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 14.02.20

10:48 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.02.20

09:31 Центробанк Китая подал 84 патента для ускорения запуска собственной цифровой валюты

09:09 Крупнейшая биткоин-биржа США Coinbase запустила маржинальную торговлю

08:43 НБУ допускает снижение ставок по депозитам в 2020г до 1% в валюте, ниже 10% в гривне при условии утверждения программы с МВФ

08:34 Чистые международные резервы НБУ за январь выросли на 6,5% - до 16,8 млрд долл

• дальше…

18:13 Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в 2019г. возросло на 63,5% - Госстат

18:11 Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в 2019 году выросло на 8,8%

17:46 ЕС согласился частично открыть рынок для украинской курятины – посол

17:31 Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2019г сократился в 1,7 раза - Госстат

17:24 Государственная фискальная служба получила временного руководителя

16:59 Экономические настроения в Украине в I кв.-2020 ухудшились - Госстат

16:51 Альфа-банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020г до 3,2%

16:47 Рост ВВП Украины в IV кв.-2019 замедлился до 1,5% - Госстат

15:54 Минфин анализирует возможность снижения ставки НДФЛ с 18% до 15%

15:15 Энергоатом настаивает на внесении изменений в правила рынка э/э во избежание манипуляций

• дальше…

17:59 Лукашенко пригрозил начать отбор российской транзитной нефти

15:50 Великобритания снова сдвинула дату введения запрета на продажу обычных автомобилей

15:47 Правительство Италии в кризисе из-за спорного решения в сфере судопроизводства

13:08 Financial Times: минфин США подозревает Дерипаску в отмывании денег

12:27 Лукашенко заявил о намеках руководства России на присоединение Белоруссии

08:12 Генпрокурор США пожаловался на твиты Трампа

08:07 Facebook нанял Reuters для борьбы с фейками в преддверии выборов в США

13.02 Сенат сделал шаг к ограничению возможности Трампа вести войну

13.02 Британцев предупредили о возможных проблемах с их паспортами в ЕС

13.02 Глава ФРС США: Libra заставила нас активизировать работу над цифровым долларом

13.02 Израиль планирует выйти на европейский рынок СПГ

13.02 Нидерланды отказались передать в Москву уголовное производство по делу MH17

12.02 Польский регулятор, оштрафовавший Engie на $45 млн, запросил у "Газпрома" документы для расследования о Nord Stream 2

12.02 Россия отказала Беларуси в просьбе смягчить условия кредита на строительство АЭС

12.02 Уровень доверия Путину за два года снизился почти вдвое

• дальше…

08:31 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Земля для московской церкви и «дерибан» Труханова острова: Как депутаты долго собирались, чтобы сбежать из Киевсовета

12.02 В метро Киева появится связь 4G: на каких станциях это произойдет уже в марте

11.02 Зам Кличка о трамтрейне на Троещину: Есть инвесторы, важна позиция УЗ

11.02 Первый заместитель Кличко о готовности метро на Виноградарь: 20% в лучшем случае

07.02 Власти Киева решили протестировать электронный билет спустя год после запуска

06.02 В Кабмине считают идею продажи SIM-карт по паспорту пока не своевременной

06.02 КГГА подписала меморандум с израильской компанией LAMED о внедрении системы «умной» парковки в столице

05.02 Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

05.02 В Украине появилась возможность привязать электронную подпись к чипу ID-карты - МВД

05.02 Кабмин отменил согласование облсоветами разработки общенациональных месторождений

04.02 В январе средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева отмечена на уровне 1443 долл. США/кв. м

04.02 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в январе 2020 года составила 27 923 грн./кв.м

03.02 В Киеве открыли «единое окно» для получения авто со штрафплощадки

03.02 Новострои бизнес-класса в 2019г заняли доминирующее положение на первичном рынке Киева – эксперт

• дальше…

11:39 Россияне или свои: Кому выгодно ударить по Зеленскому из-за Патрушева в Омане

08:55 Между красными линиями. Почему у Зеленского запутались с согласием на особый статус Донбасса

07:55 Главный раввин Украины заявляет, что Сытник конфиденциально встречался с ним из-за прослушки в синагоге

13.02 Удар спутниковой цифрой. Как Дубилет опроверг фантазии Зеленского и Ермака

13.02 Коммуникации Ермака: Как ОП будет строить новую информационную реальность

13.02 Первый зампредседателя фракции «Слуга народа» Корниенко: Наша позиция - «особый статус» ОРДЛО в Конституцию не вписывать

13.02 Нидерланды отказались передать в Москву уголовное производство по делу MH17

13.02 Комиссар по расширению Венгрии: о чем договаривался в Киеве новый «куратор Украины» в ЕС

12.02 Брифинг Ермака. Получит ли новый глава ОП монополию на Зеленского

12.02 Арахамия подыграл Путину: Возможно ли вернуть воду в Крым

12.02 Кто такая Даша Заривная, новый пресс-секретарь Андрея Ермака

12.02 Ермак: На Донбассе по законодательству нельзя проводить выборы, если нет контроля над границей и территорией

12.02 Ермак заявил, что не обсуждал с Козаком вопрос возобновления поставок воды в Крым

12.02 Первые жертвы и регионы: Как Ермак перестроит властную вертикаль

12.02 Украина на краю света: что говорит об агрессии России новый Мюнхенский отчет по безопасности

• дальше…

15:50 Великобритания снова сдвинула дату введения запрета на продажу обычных автомобилей

12:07 Электрокроссовер Ford для Европы проедет 600 километров без подзарядки

11:48 Bloomberg: себестоимость PS5 составляет $450 из-за дефицита компонентов

09:18 Названы самые надежные автомобили в мире

08:31 В Украине запустили электронный сервис, который платит кэшбек за безопасное вождение

13.02 Samsung и LG готовят Cloud Top ― планшетные дисплеи для подключения к смартфонам

13.02 Аксессуары для Xiaomi Mi 10: внешний вентилятор, контроллеры и колонка с беспроводным зарядником

13.02 Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов

13.02 Tesla удаленно лишит быстрой зарядки восстановленные после ДТП машины

13.02 Xiaomi представила дорогие Mi 10 и Mi 10 Pro с Wi-Fi 6 и Snapdragon 865

13.02 Volkswagen представил маленький кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом

13.02 Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ получили до 11 часов автономности

12.02 Представлен обновленный Citroen C3

12.02 Samsung рассказала, сколько места будут занимать видео в формате 8K, снятые на Galaxy S20

12.02 В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»

• дальше…

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

20.09 Где платят больше всего: топ-10 компаний мира

10.09 Основатель Alibaba Джек Ма уходит в отставку

22.08 Как стать геймером-миллионером и во что это обходится

26.06 Топ-10 причин изучать иностранные языки

21.06 Как добиться, чтобы к вашему мнению прислушались коллеги и начальство

30.05 Как правильно завести служебный роман

24.05 Бизнес-этикет: четыре вредные привычки

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно