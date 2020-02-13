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Дионисий Галикарнасский
Цена импортного газа в январе продолжила снижаться, – Минэкономики
15:45 13.02.2020 |
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в январе 2020 года составила $175,26 (4 199,02 грн) за тысячу кубометров, что на 0,8% ниже, чем в предыдущем месяце.
Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.
Как сообщалось, по данным таможенной статистики, украинские предприятия в декабре 2019 года импортировали газ по средней цене $176,69 или 4130,7 грн за тысячу кубометров, по сравнению с 4276,7 грн или $177,38 за тыс. куб. м в ноябре 2019 года.
В октябре цена импортного газа составляла $199,51 или 4988,46 грн, а в сентябре 2019 года - $174,69 или 4272,8 грн за тысячу кубометров.
Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
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