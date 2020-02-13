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В Украине готовятся к переходу на стимулирующее регулирование для облэнерго
23:23 12.02.2020 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, готовит нормативную базу для перехода на стимулирующее регулирование для облэнерго.
Об этом на брифинге сообщил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, сообщает корреспондент Укринформа.
"Стимулирующее регулирование для облэнерго - вещь неизбежная. Мы должны как страна к этому прийти. Я мечтаю, что мы это сделаем в следующем году, отойдем от системы "затраты +" и перейдем к стимулирующему регулированию. Уже скоро, в течение месяца, мы будем презентовать наш подход", - сказал Тарасюк.
По его словам, введение стимулирующего регулирования приведет к повышению тарифа облэнерго, однако позволит привлекать инвестиции.
"У нас изношенные сети, их нужно обновлять. У нас подход, на новую базу (активы - ред.) ставка доходности должна быть реальной и выгодной для привлечения инвестиций. Вкладывайте - и вот вам 15-17%, действительно большая ставка. На старую базу должна быть минимальная ставка, но она также дает доходность ", - добавил Тарасюк.
Он рассказал, что сейчас НКРЭКУ готовит нормативные документы, которые предусматривают разделение ставок на старую и новую базу активов облэнерго.
"Что касается сроков - будем вносить, объяснять людям, рассказывать, что это. Если вводить это одномоментно, рост тарифа будет значительным, ведь будет большой рост амортизации. Мы планируем делать это мягко, искусственно ограничивать, растягивать на несколько лет рост средств в тарифе на амортизацию ", - добавил Тарасюк.
Как сообщалось, стимулирующее тарифообразование - это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирования эффективности расходов электрораспределительных компаний.
Такое регулирование предполагает, что облэнерго гарантированно будет получать прибыль, будет зависеть от общей стоимости активов. Считается, что это будет стимулировать компании вкладывать средства в модернизацию активов.
По предварительным подходам, и для старых, и для новых активов предлагалась одинаковая ставка доходности - 12,5%.
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