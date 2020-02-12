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Суд приостановил раскритикованное ЕС решение НКРЭКУ по экспорту электроэнергии
15:52 12.02.2020 |
Окружной административный суд города Киева открыл производство и, тем самым, приостановил действие, принятой 7 февраля Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) правки в Кодекс системы передачи в части наложения платы за передачу на экспортеров электроэнергии. Об этом говорится в решение суда, копией которого располагает РБК-Украина.
Иск был подан "ДТЭК Западэнерго" к НКРЭКУ и третей стороне НЭК "Укрэнерго" в связи с "нарушением международных обязательств взятых на себя Украиной".
На протяжении 15 дней ответчики имеют возможность оспорить данное решение суда.
Напомним, члены НКРЭКУ в пятницу, 7 февраля, приняли данные правки в Кодекс системы передачи раздельным решением членов комиссии.
Перед принятием решения директор секретариата Энергетического сообщества Европейского Союза Янез Копач направил письмо НКРЭКУ и АМКУ с рекомендацией не утверждать изменения в Кодекс, отметив, что плата за передачу для экспортеров электроэнергии не соответствует европейскому законодательству, а именно 41-й статьи Договора об Энергетическом сообществе.
Как писало РБК-Украина, народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что введение дополнительного платежа на экспорт электроэнергии - это шаг к энергокапитуляции Украины, а также отметил, что из-за возможного решения НКРЭКУ экспорт электроэнергии может остановиться и Украина потеряет почти 400 млн долларов валютной выручки в год.
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