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СБУ обеспечила возвращение свыше 2,8 миллиарда ГП «Гарантированный покупатель»
08:09 12.02.2020 |
Служба безопасности Украины разоблачила сделку, которая создала предпосылки к дестабилизации функционирования объекта критической инфраструктуры Объединенной энергетической системы государства.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что в течение июля - декабря 2019 года представители компаний-поставщиков универсальных услуг предоставляли в госпредприятие «Гарантированный покупатель» недостоверные данные. Коммерсанты искусственно завышали объемы потребления населением электрической энергии, которую поставляли по льготным ценам», - говорится в сообщении.
Отмечается, что полученный «избыток» дешевой электроэнергии поставщики реализовывали предпринимателям по рыночной стоимости. Противоправный механизм позволил им получить сверхприбыли из-за нанесения ущерба ГП «Гарантированный покупатель» в размере более 2,8 миллиарда гривень, заявили в СБУ.
По данным пресс-центра, в результате оперативного реагирования Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ во взаимодействии с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины противоправный механизм заблокирован. Сейчас поставщики полностью признали сумму претензий и начали возмещения убытков ГП «Гарантированный покупатель», проинформировали в СБУ.
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