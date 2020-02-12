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Коболев назвал два условия открытия рынка газа для населения
07:59 12.02.2020 |
Рынок газа для населения может заработать, если выполнить два условия: разрешить гражданам менять поставщика независимо от наличия долгов и запретить облгазам отключать потребителя в течение года после перехода.
Об этом в интервью "Украина 24" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.
"Очень важно разрешить свободную смену поставщика в категории населения. Сейчас, чтобы сменить поставщика газа, потребитель должен потратить почти 100 дней. Более того, это не значит, что этот (вопрос - ред.) решится успешно, ведь проблема различных спорных долгов - например, начисление температурного коэффициента", - сказал Коболев.
По его мнению, целесообразно разрешить потребителям из категории населения менять поставщика независимо от наличия долгов.
"Спор относительно коэффициентов будет продолжаться еще год-два-три, и газоснабжающие компании заинтересованы его долго поддерживать", - отметил Коболев.
Также, считает Коболев, следует запретить облгазам отключать потребителей в течение года после смены поставщика, чтобы не дать им шантажировать потребителей.
"Это надо запретить и разрешить свободный переход. Это создаст конкурентный рынок газа", - добавил Коболев.
Как сообщалось, с 1 мая 2020 года в НАК "Нафтогаз Украины" ожидают окончательного открытия газового рынка для населения и конкуренции на нем независимых поставщиков. С 1 мая также отменяются спецобязанности Нафтогаза относительно поставок газа газсбытам.
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