Коболев предлагает перестать измерять потребление газа в кубах

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает необходимым начать измерять потребление газа в килокалориях, вместо того, чтобы измерять их в кубометрах.

Об этом он сказал эфире одного из телеканалов.

"Надо прекратить потреблять газ в кубах и начать потреблять, как во всем цивилизованном мире - в килокалориях. Именно энергетические единицы позволяют снять вопрос качества газа, необоснованных подозрений, что газ низкокалорийный, а также вопрос "морозных коэффициентов", - сказал он.

Глава НАК призвал правительство открыть рынок газа для населения, что позволит обеспечить конкуренцию для потребителей, и таким образом удешевить стоимость газа для населения.

"Важно сделать две вещи: позволить свободную смену поставщика для населения и запретить облгазам отключать население, независимо от того, что происходит с их поставщиком газа", - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года в "Нафтогазе" отмечали, что Украина должна принять ряд нормативных документов и постепенно переходить на расчет за газ в энергетических единицах, что предоставит потребителю возможность оценить собственное потребление газа по сравнению с использованием электроэнергии.

Справка УНИАН. Действующая в Украине система расчета газа не учитывает теплотворности газа. То есть, потребитель не знает, какое количество тепла получает из одного кубометра газа. В странах ЕС и во многих других странах мира потребление газа не измеряется в кубометрах, а рассчитывается, например, в кВт-ч или килокалориях.