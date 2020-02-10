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Нафтогаз до конца февраля начнет закупать газ на УЭБ
22:37 10.02.2020 |
ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг», входящая в группу Нафтогаз планирует к концу февраля начать закупать газ на Украинской энергетической бирже (УЭБ).
Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.
"Нафтогаз Трейдинг, входящая в группу Нафтогаз, планирует до конца февраля начать закупку природного газа через электронную площадку УЭБ на условиях редукциона, то есть когда договорная цена покупки будет определяться по результатам торгов. Выход на ежедневной основе с ценой покупки и ценой продажи на УЭБ позволит НАК стать основным маркетмейкером на отечественном рынке", - говорится в сообщении.
Нафтогаз считает, что закупка природного газа украинской добычи в условиях избыточного предложения поддержит отечественные газодобывающие компании и будет способствовать развитию газодобычи в Украине.
Сейчас планируется осуществлять покупку природного газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца. Оплата будет осуществляться сразу после передачи природного газа, что позволит игрокам рынка улучшить собственную ликвидность.
Плановый минимальный ежедневный объем закупки составит до 10 млн кубометров, размер лотов составит 1 млн кубометров.
"При условии успешного проведения торгов и заинтересованности со стороны участников рынка компания планирует расширить объемы закупки и линейку закупаемых продуктов", - анонсировали в НАК.
Как сообщалось, «Нафтогаз Трейдинг» с 2019 года продает природный газ на украинской энергетической бирже. Стартовая цена продажи Нафтогаза отражает уровень цены импортного паритета.
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