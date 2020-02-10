АМКУ дал добро. Злочевский покупает новый газовый актив

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании экс-министра экологии Николая Злочевского Альянс Эссет Менеджмент купить контрольный пакет Газвидобування. Такое решение АМКУ принял на заседании 6 февраля.

"Предоставлено разрешение ООО "Альянс Эссет Менеджмент" (г. Киев) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Промышленная компания "Газвидобування " (г. Полтава), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Компания Газвидобування принадлежала британской нефтегазовой компании Cadogan Petroleum, пишет Интерфакс-Украина. В октябре 2019 года Cadogan договорилась о продаже актива Укринвест Групп за $2,8 млн. В декабре Укринвест Групп перепродала Газвидобування финансовой компании Экспрес Инвест.

* В 2019 году Cadogan Petroleum договорилась с Укринвест Групп по продаже другой своей "дочки" - Астроинвест-Украина за $1,2 млн. Этим активом также интересовалась компания Burisma Злочевского.

* Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве Николая Азарова. Был объявлен в розыск в 2015 году по подозрению в незаконном обогащении, но спустя два года дела в отношении Злочевского и его компании Burisma были закрыты.

* В 2019 году дело Burisma стало предметом международного скандала, который повлек за собой процесс импичмента президенту США Дональду Трампу. После скандала ГПУ возобновила дело Злочевского и Burisma, изменила подозрение ему, и снова остановила производство в связи с тем, что бывший министр находится в розыске.

* В 2019 году Злочевский вошел в ТОП-10 богатейших украинцев по версии журнала НВ. Его состояние оценили в $686 млн (+8% по сравнению с предыдущим годом).