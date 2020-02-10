Финансовые новости
- |
- 10.02.20
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
LNG-терминал оправдал бы себя с точки зрения безопасности, но не экономики, - Коболев
12:55 10.02.2020 |
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что если бы разрешили проход Босфора, то LNG-терминал себя бы оправдал с точки зрения безопасности, но не с точки зрения экономики. Об этом Коболев заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, есть возможность нарастить поставки LNG из польского направления.
"Возможность есть. Строить дополнительный интерконнектор - это глупость. Его активно пропагандируют в первую очередь те, кто хочет заработать на его строительстве. Но на него нельзя ни в коем случае соглашаться", - сказал он.
Коболев отметил, что, для того чтобы поставить терминал в Одесской области, требуется чтобы туда мог зайти танкер.
"Танкеры LNG на данный момент Турция не пропускает. Насколько я знаю, их позиция не изменилась, и она вряд ли изменится в ближайшее время. Если бы разрешили проход Босфора, думаю, что LNG-терминал себя бы оправдал с точки зрения безопасности. Но не с точки зрения экономики. Большое количество LNG-газа и так есть в Европе, он доступен", - добавил он.
Добавим, LNG-терминал - это терминал по получению и регазификации сжиженного газа.
Ранее сообщалось, что соглашение между операторами газотранспортных систем Украины и Польши, основанное на европейских принципах, позволило начать виртуальный реверс газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Условия мира для Зеленского: о чем просил в Украине посланник премьера Венгрии
|Новая «ширка»: О чем Тимошенко договаривается с Медведчуком
|Дилемма Хомчака. Кто с 1 марта станет главнокомандующим ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз до конца февраля начнет закупать газ на УЭБ
|Кому – няня, кому – мачеха. «Инвест-решалы» для своих
|Украина имеет дефицит мощностей по хранению картофеля на уровне 1,2 млн тонн
|Деловые ожидания на строительном рынке Украины в I кв. ухудшились на 2,8 п.п. - Госстат
|Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом измерении по итогам января – Госстат
|Налоговая служба зафиксировала рост количества физлиц-предпринимателей
Это интересно
|Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
|Первое видео поражения движущейся цели снарядом Excalibur S с лазерным наведением
|Suzuki рассекретила кросс-версию хэтчбека Ignis
|Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch
|Tata показала электрокар с мхом в салоне
|В США дали добро на развёртывание 5000 средств роботизированной доставки Nuro
|Ford обновил суперкар GT и сделал его мощнее