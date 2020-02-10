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Витренко рассказал о суде по крымским активам «Нафтогаза» стоимостью в $8 миллиардов
11:49 10.02.2020 |
"Нафтогаз" готовит очередную подачу документов в рамках арбитражного процесса против РФ по активам в Крыму, примерный размер компенсации составляет 8 миллиардов долларов.
Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
"На этой неделе мы завершаем подготовку к очередной подаче документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму.
Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет.
Замечу, что в арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не Газпром, и поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение об урегулировании с Газпромом, которую Нафтогаз заключил в декабр ", - пишет Витренко.
Также Витренко прокомментировал письмо премьер-министра Алексея Гончарук в наблюдательный совет Нафтогаза, в котором премьер отметил, что договоренности с Газпромом стали возможными "благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностей на межгосударственном уровне".
"Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долл включая проценты).
Тогда мы бы сэкономили на расходах на юристов и на ненавистных всем премиям.
Ну а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за рубежом и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно Нафтогаза в этом процессе", - резюмирует Витренко.
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