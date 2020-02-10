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Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 23,5%
10:49 10.02.2020 |
Украина с 1 ноября 2019 года по 8 февраля 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 23,5% (на 5 млрд 118,56 млн куб. м) - до 16 млрд 665,12 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
Отбор из ПХГ Украины, в частности, 8 февраля составил 56,02 млн куб. м при импорте 29,09 млн куб. м и внутренней добыче 56,49 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем превышает показатель запасов 8 февраля 2019 года на 55,2%, 8 февраля 2018 года - на 40,7%, 8 февраля 2017 года - на 79%, 8 февраля 2016 года - на 55%, 8 февраля 2015 года - на 87,2%.
Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).
В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.
Запасы в ПХГ Украины на 8 февраля за 2015-2020 гг., млн куб. м:
|Дата
|объем
|08.02.2020
|16 665,12
|08.02.2019
|10 734,68
|08.02.2018
|11 842,72
|08.02.2017
|9 311,94
|08.02.2016
|10 751,89
|08.02.2015
|8 903,73
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