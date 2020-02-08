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В прошлом году добыча газа в Украине сократилась на 1,4%
23:52 07.02.2020 |
Добыча природного газа в Украине в 2019 году составила 20,7 млрд кубометров, что на 1,4% меньше, чем за предыдущий год.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"В 2019 году в Украине было добыто 20,7 млрд куб. м газа (в 2018 году - 21,0 млрд куб. м). Уменьшение добычи газа по сравнению с 2018 годом составило 300 млн куб. м, или около 1,4%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие группы Нафтагаз АО «Укргазвыдобування» (УГВ) добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических расходов (потребностей) - 1,3 млрд кубометров.
Объем добычи УГВ в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров, или 3,9%, по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился лишь на 1,5% - до 13,6 млрд кубометров с 13,8 млрд кубометров в 2018 годом.
Сокращение добычи компанией "Укргазвыдобування" связано с естественным падением на основных месторождениях, которое в 2019 году составило около 1,5 млрд кубометров. В Нафтогазе напоминают, что крупнейшее месторождение компании - Шебелинское - было открыто в 1950 году, уровень его истощенности составляет 89%. Уровень истощенности Западно-Хрестищенского месторождения - 90%, Яблунивского - 79%, Ефремовского - 82%, Мелехивского - 82%. Пик добычи природного газа на этих месторождениях наблюдался в 1960-1970 годах, констатирует пресс-служба.
При этом в 2019 году УГВ открыло три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров газа и почти на 15 млрд кубометров нарастило извлекаемые запасы.
АО "ГАО "Черноморнефтегаз" в 2019 году добыло 8,9 млн кубометров газа, что на 1,4 млн кубометров меньше, чем в 2018 году (10,3 млн куб. м). Общество разрабатывает одно месторождение - Стрелковое, газ с которого обеспечивает потребности города Геническ в Херсонской области.
ПАО «Укрнафта» в 2019 году увеличило объемы добычи на 7% по сравнению с 2018 годом - до 1,16 млрд кубометров.
Частные производители в 2019 году также нарастили объемы добычи - с 4,4 млрд кубометров до 4,6 млрд кубометров, или на 4,5%. "Большинство частных добытчиков работают на новых месторождениях с более низкими показателями естественного падения", - отметили в Нафтогазе.
Как сообщал Укринформ, по оперативным данным Министерства энергетики и защиты окружающей среды по состоянию на 25 декабря 2019 года, государственные и частные газодобывающие предприятия Украины по 2019 год добыли 20,3 млрд кубометров газа, что на 3,4% меньше показателей 2018 года.
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