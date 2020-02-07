Частные компании увеличили импорт газа в Украину в 2 раза

По данным АО "Укртрансгаз", импорт газа в Украину в 2019 году составил 14,3 млрд кубометров, увеличившись на 34,9%, по сравнению с 2018 годом (10,6 млрд кубометров).

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, сам "Нафтогаз" увеличил импорт всего на 2,8% - с 7 млрд куб. м до 7,2 млрд кубометров.

"При этом компания импортировала относительно малые объемы газа в первом квартале 2019 года и нарастила объемы закачки газа во второй половине 2019 года, чтобы создать достаточные запасы газа для бесперебойного снабжения газа своим клиентам в течение отопительного сезона", - сказано в сообщении.

В то же время частные компании нарастили объемы импорта газа в 2019 году на 97,2% - с 3,6 млрд до 7,1 млрд кубометров.

Всего в 2019 году газ в Украину импортировали 76 компаний (в 2018 году - 65 компаний).

"Нафтогаз" закупал природный газ в 2019 году у 10 европейских поставщиков (в 2018 году - 18 компаний).

В НАК напомнили, что с ноября 2015 года "Нафтогаз" не закупает природный газ у АО "Газпром". В 2019 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка.