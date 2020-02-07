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Потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10% - Оржель
15:48 07.02.2020 |
Потребление электроэнергии в Украине сократилось на 10% за теплую зиму.
Об этом во время часа вопросов к правительству сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает корреспондент Укринформа.
"У нас самая теплая зима, это значит, что у нас меняется логика потребления. Товарная продукция в секторе энергетики и коммунальных услуг уменьшается. На 10% уменьшается потребление электрической энергии, также уменьшается потребление тепловой энергии", - сказал Оржель.
Как сообщалось, Оржель заявил, что за время работы нынешнего состава правительства средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине снизилась на 26%.
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