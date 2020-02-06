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Болгария может инициировать возобновление антимонопольного расследования ЕС по «Газпрому»
14:02 06.02.2020 |
Государственная газопоставляющая компания Болгарии "Bulgargaz" готовит запрос в Еврокомиссию на восстановление антимонопольного расследования против "Газпрома" за нарушения российской стороной обязательства скорректировать свою цену в соответствии с среднерыночных цен ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза" с ссылкой на euractiv.com.
"Где-то два года назад, "Газпром" в присущей ему манере котика из Шрека сделал жалобный вид и пообещал Еврокомиссии работать на рыночных условиях, свято соблюдая все европейские ценностей, такие как конкуренция, открытость.
И Еврокомиссия прекратила антимонопольное расследование в мая 2018-го года ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что тогда "Газпром" обвиняли в злоупотреблении доминированием на рынках Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии и Словакии.
"Но прошло совсем немного времени, а источники в Софии сообщают, что государственная газопоставляющая компания "Bulgargaz" готовит запрос в Еврокомиссию на обновления антимонопольного расследования против Газпрома за нарушения российской стороной обязательства скорректировать свою цену в соответствии с среднерыночных цен ЕС.
Черного котика не отмыть?", - пишет пресс-служба "Нафтогаза".
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