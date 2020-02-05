Баланс рынка СУГ в январе составил 155 тыс. т

Баланс рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) в январе составил 155 тыс. т, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

По сравнению с январем 2019 г., он увеличился на 7,5% или 11 тыс. т.

Украинские ГПЗ произвели оценочно 30,6 тыс. т (+5% к январю 2019 г.), импорт составил 124,5 тыс. т (+8%). Этот объем также включает в себя 6,3 тыс. т бутана, которые в январе поступили в качестве сырья на нефтехимический завод «Карпатнефтехим».

Крупнейшим источником импорта остается Российская Федерация. В январе поставки из РФ сократились на 14%, по сравнению с январем 2019 г., до 61,4 тыс. т. Из этого объема примерно 17 тыс. т поступило от компании «Лукойл» и 43 тыс. т - от «Роснефти».

Из Беларуси было импортировано 32,7 тыс. т (+27% к январю 2019 г.), из Казахстана - 30 тыс. т (+71%).

Структура баланса рынка СУГ в январе 2020 г., %





По оценкам участников рынка, для января баланс на уровне 155 тыс. т существенно превышает реальный уровень потребления, что усилило сформировавшийся еще в декабре профицит ресурса на рынке.

Также, по имеющейся информации, некоторые импортеры смещали свои поставки по терм-контрактам на конец месяца, в связи с чем часть январских объемов поступят в страну уже в начале февраля.

Как сообщал enkorr, баланс рынка СУГ в 2019 г. вырос на 11,1%, до 2,03 млн т. По словам аналитика «Консалтинговой группы А-95» Артема Куюна, рост превысил ожидания и стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа к бензину А-95, которое в среднем по 2019 г. составило 42,2% против 46,1% в 2018 г.