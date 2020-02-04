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«Гарантированный покупатель» выплатил 2,2 миллиарда по «зеленому тарифу» в ноябре
08:59 04.02.2020 |
Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" выплатило 2,2 млрд грн производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), обеспечив 100% расчет за отпущенную электроэнергию в ноябре 2019 года.
Как сообщает пресс-служба предприятия, сумма перечисленного на прошлой неделе окончательного платежа составила 420 млн грн, передает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, кроме финального расчета за ноябрь, Гарантированный покупатель продолжил выплаты за декабрь - производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу перечислили 500 млн грн. Сейчас Гарантированный покупатель рассчитался с альтернативной генерацией за декабрь на 56%.
В компании отметили, что источником для расчетов за "зеленую" электроэнергию стали средства, которые "Гарантированный покупатель" получил по результатам перерасчетов с поставщиками универсальных услуг (ПУП).
"Мы ожидаем продолжения платежей от электропоставщиков по графику - до конца февраля 2020 года. После поступления средств от ПУП предприятие сможет направить их на расчеты по "зеленому" тарифу", - уточнил глава госпредприятия Константин Петриковец.
Как сообщалось, в октябре "Гарантированный покупатель" выплатил за электроэнергию производителям из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 2,23 млрд грн.
В сентябре госпредприятие выплатило за отпущенную электроэнергию производителям из возобновляемых источников 3,1 млрд грн. За август выплаты составили 3,4 млрд грн, за июль - 3 млрд грн.
ГП "Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.
ГП "Гарантированный покупатель" покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть - продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.
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