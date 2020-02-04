Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 февраля на 22,2%, или на 4 832 млн куб. м, до 16,953 млрд куб. м газа с начала стартовавшего 2 ноября 2019 года сезона отбора газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные государственной компании ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", передают Українські Новини.

При этом указанные запасы газа больше на 52,6%, или на 5,844 млрд куб. м, по сравнению с запасами на аналогичную дату 2019 года (11,109 млрд куб. м).

Как сообщали Українські Новини, советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту.

Тем временем пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги.