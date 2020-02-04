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Из-за аномально теплой зимы запасы газа в ПХГ на 52% больше, чем в прошлом году
09:51 03.02.2020 |
Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 февраля на 22,2%, или на 4 832 млн куб. м, до 16,953 млрд куб. м газа с начала стартовавшего 2 ноября 2019 года сезона отбора газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные государственной компании ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", передают Українські Новини.
При этом указанные запасы газа больше на 52,6%, или на 5,844 млрд куб. м, по сравнению с запасами на аналогичную дату 2019 года (11,109 млрд куб. м).
Как сообщали Українські Новини, советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту.
Тем временем пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги.
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