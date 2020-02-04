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Стали известны детали контракта на транзит российского газа через Украину
16:56 31.01.2020 |
Плата за транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году вырастет как минимум на 2 процента по сравнению с прошлым годом.
Об сообщает РБК со ссылкой на проект договора между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", который был подписан в декабре прошлого года сроком на пять лет. По данным источников издания, в подписанной версии договора условия сохранились.
Согласно документу, общий объем транзита российского газа через украинскую ГТС до 2024 года составит 225 миллиардов кубометров. В нынешнем году планируется прокачать 65 млрд кубометров, а в период с 2021 по 2024 год по 40 млрд кубометров ежегодно. В прошлом году "Газпром" прокачал через Украину около 90 млрд кубометров газа.
Стоимость транзита российского газа через Украину составит 31,72 доллара за тысячу кубометров. За пять лет "Нафтогаз" сможет заработать более 7 миллиардов долларов.
Ставка транзита в новом контракте зафиксирована на весь срок его действия. В предыдущем контракте, который действовал десять лет, до конца 2019-го, ставка транзита не была фиксированной - она вычислялась по формуле, привязанной в том числе к стоимости газа в Европе и объемам прокачки.
Если "Газпрому" потребуется увеличить объем поставок газа в Европу сверх установленного в договоре, то платить за транзит придется с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 раза дороже за квартал до 1,45 раза дороже за сутки. Максимальный рост ставки может составить 45 процентов.
В новом транзитном договоре «Газпрома» и «Нафтогаза» поменялись не только расчет тарифа и обязательные объемы прокачки газа, но и юрисдикция для рассмотрения потенциальных споров между сторонами. В предыдущем контракте все споры должны были рассматриваться в Международном арбитражном суде Стокгольма. Именно этот суд в 2018 году вынес решение в пользу «Нафтогаза», обязав «Газпром» компенсировать украинской компании $2,56 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге, с учетом начисленных процентов, российской компании пришлось заплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд в конце 2019 года. Эта выплата стала условием продолжения транзита российского газа с начала 2020 года.
Теперь же спорные вопросы будут решаться в другом международном арбитражном суде - при Международной торговой палате в Цюрихе (ICC). Но, как и прежний контракт, новый договор регулируется шведским материальным правом.
Как сообщал УНИАН, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.
Документом предусмотрено, что «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.
Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млрд долл.
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