«Нафтогаз» предложит по-новому зафиксировать цены на газ

В Украине могут по-новому зафиксировать цены на газ, в связи с этим НАК "Нафтогаз Украины" готовится вывести на рынок еще один продукт. Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, в ближайшее время на рынке газа появится новый продукт.

"Цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант - это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены", - отметил Коболев.

Он также подчеркнул, что для тех, кто не выберет страховую цену, будет действовать рыночная модель.





Напомним, ранее сообщалось, что украинцам вернут переплату за купленный по страховой цене газ. Ожидается, что переплата будет возвращена потребителям в конце отопительного сезона.

В декабре "Нафтогаз" заморозил цену на газ для населения до 1 мая. В частности, до конца отопительного сезона украинцы могли получить гарантированную оптовую цену газа, которая защищала потребителей от роста цен. Отметим, в правительстве прогнозировали подорожание газа, если бы украинской стороне не удалось продлить контракт на транзит с Россией.