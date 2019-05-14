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Инвестиции в мировую энергетику начали расти в 2018 году
13:37 14.05.2019 |
Инвестиции в мировую энергетику перестали сокращаться в 2018 г. после падения три года подряд и составили $1,85 трлн, что почти совпадает с показателем в 2017 г., сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).
"В 2018 г. инвестиции в мировую энергетику стабилизировались на уровне, близком к $1,85 трлн после трех лет падения. Рост инвестиций в нефть, газ и уголь был компенсирован снижением затрат на развитие электрогенерации на ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии. Объем инвестиций в энергоэффективность не изменился. А сектор электроэнергетики уже третий год подряд опережает нефтегазовый по объему привлеченных инвестиций", - отмечает МЭА.
Наибольший рост инвестиций отмечен в США - в добычу и разработку, особенно в добычу сланцевой нефти и развитие электросетей. Китай стал в 2018 г. крупнейшим инвестором в энергетику в мире, однако разрыв между США и Китаем сократился.
Второй по величине рост инвестиций отмечен в Индии, а вот страны Центральной и Западной Африки сохраняют риски недофинансирования в энергетику.
МЭА предупреждает, что, несмотря на стабилизацию инвестиций в энергетику, количество одобрений, выданных для нефтегазовых проектов, недостаточно для удовлетворения растущего спроса на энергоносители в мире. Не произошло пока и значительного сдвига инвестиций в сторону энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии.
"Инвестиции в энергетику сегодня сталкиваются с беспрецедентной неопределенностью, связанной с изменением рынков, энергетической политики и технологий. Но главное, что сегодня мир недостаточно вкладывает как в традиционную энергетику, чтобы поддерживать существующие модели потребления, так и в новые более чистые технологии, чтобы изменить существующий курс. И как на это не смотри, риски относительного будущего копятся", - заявил глава МЭА Фатих Бироль.
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