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Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 15,1% до 10,1 млрд куб. м с начала сезона закачки
09:50 13.05.2019 |
Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 15,1%, или на 1,324 млрд куб. м до 10,069 млрд куб. м с начала стартовавшего 5 апреля сезона закачки.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
По состоянию на 11 мая в ПХГ находилось 10 069,15 млн куб. м газа, что на 18,6%, или на 1,582 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2018 года (8 487,26 млн куб. м).
Как сообщали Українськi Новини, 5 апреля Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища.
С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 4 апреля 2019 года (включительно) Украина снизила запасы газа в ПХГ на 49,1%, или на 8,488 млрд куб. м до 8,745 млрд куб. м.
Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.
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