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США намерены остановить строительство «Северного потока-2»
07:44 10.05.2019 |
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».
Об этом он заявил, выступая с лекцией в Лондоне, передает Reuters.
«Россия хочет построить "Северный поток-2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», - подчеркнул он.
3 мая США пригрозили санкциями немецким компаниям за участие в «Северном потоке-2», напомнив, что газопровод увеличит зависимость политики Евросоюза от России.
«Северный поток-2» - проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Ранее сообщалось, что возможный преемник главы ЕК Жана-Клода Юнкера, кандидат на этот пост от ведущей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер вновь заявил, что выступает против строительства Северного потока-2.
Также против строительства Северного потока-2 выступил министр энергетики США Рик Перри.
Напротив, преемник Ангелы Меркель на посту главы немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась в поддержку строительства газопровода.
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что полноценный запуск Северного потока-2 затянется на полгода - год. Ранее Газпром заявлял о планах ввести газопровод в строй с начала 2020 года.
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