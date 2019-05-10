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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США намерены остановить строительство «Северного потока-2»

 

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом он заявил, выступая с лекцией в Лондоне, передает Reuters.

«Россия хочет построить "Северный поток-2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», - подчеркнул он.

3 мая США пригрозили санкциями немецким компаниям за участие в «Северном потоке-2», напомнив, что газопровод увеличит зависимость политики Евросоюза от России.

«Северный поток-2» - проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее сообщалось, что возможный преемник главы ЕК Жана-Клода Юнкера, кандидат на этот пост от ведущей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер вновь заявил, что выступает против строительства Северного потока-2.

Также против строительства Северного потока-2 выступил министр энергетики США Рик Перри.

Напротив, преемник Ангелы Меркель на посту главы немецкой партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась в поддержку строительства газопровода.

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что полноценный запуск Северного потока-2 затянется на полгода - год. Ранее Газпром заявлял о планах ввести газопровод в строй с начала 2020 года.
По материалам: УНИАН
 

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