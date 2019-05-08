Вовк и Гудаченко уже год блокируют конкурс на новых членов комиссии - НКРЭКУ

Окружной административный суд города Киева в очередной раз отложил рассмотрение дела экс-главы Нацрегулятора по энергетике Дмитрия Вовка против конкурсной комиссии, осуществляющей отбор членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает секретарь конкурсной комиссии по отбору НКРЭКУ Светлана Голикова в Facebook.

"Заседание админсуда по делу Вовк против конкурсной комиссии НКРЭКУ в очередной раз перенесено. Истец традиционно не появился. Следующее заседание - 21 мая", - рассказала Голикова.

По ее словам, дело еще одного кандидата, который не прошел отбор, Антона Гудаченка, также затягивается уже год.

Как сообщалось, Гудаченко и Вовк подали два отдельных иска из-за недопуска к конкурсу. Им обоим отказали в участии в конкурсе из-за отсутствия пяти лет опыта в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Из-за рассмотрения указанных судебных дел работа конкурсной комиссии уже год блокируется, а НКРЭКУ работает неполным составом - в количестве 5 человек.