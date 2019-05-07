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Потребление газа в Украине сократилось на 14%
07:51 07.05.2019 |
Украина по состоянию на март текущего года потребила 12,6 млрд кубометров газа (без производственно-технологических расходов), что на 14% меньше показателей прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".
"Украинским потребителям всех категорий с начала года и по состоянию на март 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 12,6 млрд кубометров газа, что на 14% меньше аналогичного показателя 2018 года", - говорится в сообщении.
При этом, общее использование газа для производственно-технологических нужд операторов ГРС, добывающих предприятий и Укртрансгаза увеличилось на 6% и насчитывает 1,2 млдр кубометров природного газа.
Укртрансгаз также отчитывается об уменьшении отбора газа из хранилищ в период с января по апрель 2019 года.
"Отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд кубометров газа, что меньше на 29%", - добавили в "Укртрансгазе".
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