Потребление газа в Украине сократилось на 14%

Украина по состоянию на март текущего года потребила 12,6 млрд кубометров газа (без производственно-технологических расходов), что на 14% меньше показателей прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"Украинским потребителям всех категорий с начала года и по состоянию на март 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 12,6 млрд кубометров газа, что на 14% меньше аналогичного показателя 2018 года", - говорится в сообщении.

При этом, общее использование газа для производственно-технологических нужд операторов ГРС, добывающих предприятий и Укртрансгаза увеличилось на 6% и насчитывает 1,2 млдр кубометров природного газа.

Укртрансгаз также отчитывается об уменьшении отбора газа из хранилищ в период с января по апрель 2019 года.

"Отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд кубометров газа, что меньше на 29%", - добавили в "Укртрансгазе".