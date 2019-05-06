Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 911 млн куб. м до 9,7 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 910,6 млн куб. м до 9 656,3 млн куб. м с начала стартовавшего 5 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

За период с 5 апреля по 4 мая из ПХГ было отобрано 32,27 млн куб. м, закачано - 942,87 млн куб. м, при этом 26 апреля отбор газа был прекращен.

По состоянию на 4 мая в ПХГ находилось 9 656,3 млн куб. м газа, что на 18,4%, или на 1,499 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2018 года (8 157,07 млн куб. м).

С начала мая Украина импортировала 194,205 млн куб. м газа: 128,993 млн куб. м - через Словакию, 49,077 млн куб. м - через Венгрию, 16,134 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала мая составила 231,564 млн куб. м, транзит - 1 133,004 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, 5 апреля Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища.

С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 4 апреля 2019 года (включительно) Украина снизила запасы газа в ПХГ на 49,1%, или на 8,488 млрд куб. м до 8,745 млрд куб. м.

Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.