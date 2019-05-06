Газ для населения и облгазы: Коболев назвал две самые насущные реформы

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает наиболее неотложными реформами в сфере энергетики устранение госрегулирования в поставках газа населению и наведения порядка в облгазах.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"В украинской энергетике, я буду говорить сейчас в первую очередь о газовом рынке, самом близком для нас и являющемся наиболее тяжелым, это, во-первых, устранение государственного регулирования в системе поставок газа населению", - говорит чиновник.

По его мнению, это позволит в первую очередь дать эффективный рынок, устранить неэффективных посредников, которые являются не только элементом коррупции, но и элементом угрозы государственной безопасности.

"Второй аспект - это наведение порядка с компаниями розничной транспортировки газа, то есть облгазами. Там есть большие потери, там есть контроль пророссийской группы Фирташа и пока этот вопрос не будет урегулирован, в первую очередь с точки зрения антимонопольного законодательства, во вторую очередь, с точки зрения украинского регулятора пока там не будет наведен порядок и эти компании не прекратят отбирать без оплаты газ государственной НАК "Нафтогаз Украины", или, говоря простыми словами, его воровать, стабильного рынка у нас не будет ", - убежден Коболев.

Он также считает, что решив эти проблемы, украинский газовый рынок станет эффективным, прозрачным и гораздо более полезным для экономики Украины и потребителей.

"У нас есть свидетельства, у нас есть факты, доказывающие то, что как газсбыты, так и облгазы, работающие совместно, просто паразитируют отбирая, как газ, так и деньги из системы, которые им не принадлежат", - говорит Коболев.