Финансовые новости
- |
- 04.05.19
- |
- 02:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока - 2»
15:42 03.05.2019 |
Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в пятницу, 3 мая, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder).
По его словам, австрийские власти положительно относятся к проекту, поскольку Австрия участвует в нем, являясь совладельцем энергетической компании OMV. "Мы считаем, что энергетическая безопасность очень важна", - отметил Курц, указав на свою ответственность как канцлера Австрии.
В то же время, подчеркнул глава австрийского правительства, он с пониманием относится к тому, что в этом вопросе могут быть различные точки зрения. "Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет и не может разделить нас", - ответил Курц на просьбу журналиста прокомментировать намерение кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера (Manfred Weber) заблокировать проект "Северный поток - 2".
В конце апреля основной кандидат на пост руководителя Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), заявил, что, если займет эту должность, то сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря. Вебер выразил уверенность, что этот проект - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Гривня отыграла на межбане утраченные вчера позиции, благодаря вышедшим на рынок обязательным продажам валюты
ТОП-НОВОСТИ
|Триумф победителя: Что Коломойский хочет получить от Украины
|«Заслон» и «Дуплет». Почему американские танки Эрдогана модернизирует Украина
|Доллар на межбанке резко подорожал после того, как валютный рынок опустел
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рост ВВП Украины в I кв.-2019 замедлился до 2,4%, госдолг упал ниже 60% ВВП - оценка Нацбанка
|Завод фотопленок Свема выставили на продажу за 400 000 грн
|Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока - 2»
|В Украине продолжает падать спрос на новые коммерческие авто
|Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн
|Цены на нефть продолжают снижаться 3 мая, Brent подешевела до $70,42 за баррель
Это интересно
|Google разрешила пользователям автоматически удалять информацию о себе
|Google разрешила разработчикам создавать приложения под «автомобильный» Android
|Tesla анонсировала сервиса беспилотных автомобилей Robotaxi
|Бюджетный прорыв. Представлен первый в мире встроенный в экран дактилоскоп для LCD
|Автомобили Tesla Model S и Model X модернизировали: увеличен запас хода, изменена подвеска и увеличена скорость зарядки
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету