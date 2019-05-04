Канцлер Австрии подтвердил поддержку «Северного потока - 2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в пятницу, 3 мая, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder).

По его словам, австрийские власти положительно относятся к проекту, поскольку Австрия участвует в нем, являясь совладельцем энергетической компании OMV. "Мы считаем, что энергетическая безопасность очень важна", - отметил Курц, указав на свою ответственность как канцлера Австрии.

В то же время, подчеркнул глава австрийского правительства, он с пониманием относится к тому, что в этом вопросе могут быть различные точки зрения. "Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет и не может разделить нас", - ответил Курц на просьбу журналиста прокомментировать намерение кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера (Manfred Weber) заблокировать проект "Северный поток - 2".

В конце апреля основной кандидат на пост руководителя Еврокомиссии от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), заявил, что, если займет эту должность, то сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", по которому газ из России планируют доставлять в Германию по дну Балтийского моря. Вебер выразил уверенность, что этот проект - "не в интересах Евросоюза", потому что он усилит зависимость ЕС от российского сырья.