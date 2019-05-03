Новый чернобыльский «саркофаг» введут в эксплуатацию осенью

Введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС состоится осенью этого года.

Об этом в эфире UA: Украинское радио сказал председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, сообщает корреспондент Укринформа.

"В этом году завершается реализация двух международных проектов: строительство нового безопасного конфайнмента и хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа. Конфайнмент введен в проектное положение в 2016 году, за последние годы вводились меры, связанные с монтажом необходимых систем, чтобы он начал выполнять свои функции. Во-первых, защитную, во-вторых, демонтаж нестабильных конструкций "Укрытие", а в будущем - извлечение топливных масс", - отметил Петрук.

Он напомнил, что Чернобыльская АЭС сейчас готовится к передаче конфайнмента заказчику и вводу его в эксплуатацию.

"Передача должна быть осуществлена в этом году, это будет отдельное событие. Я думаю, мы выйдем к началу осени на такое решение", - рассказал Петрук.

По его словам, украинский персонал, который проходил соответствующую подготовку, постепенно заменяет персонал французской компании "Новарка".

"Есть такая концепция - "зеленая поляна". Нужно провести определенные работы для снятия станции с эксплуатации. Из блоков нужно изъять ядерное топливо и переместить в хранилище, выполнить другие регламентные работы. На месте этой станции должна быть зеленая лужайка. Конечно, это длительная перспектива, но это общие нормы, которые должны быть выполнены", - сказал Петрук.

Как сообщалось, 22 апреля новый безопасный конфайнмент был переведен в режим пробной эксплуатации, которая продолжалась 72 часа. Испытание нового укрытия прошло успешно.

После проведения пробной эксплуатации проект перейдет на этап опытно-промышленной эксплуатации. Для этого ЧАЭС должна получить соответствующее разрешение на основании документов, которые будут составлены по результатам пробной эксплуатации. Опытно-промышленная эксплуатация будет продолжаться не более 1 года.