Финансовые новости
- |
- 03.05.19
- |
- 09:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Новый чернобыльский «саркофаг» введут в эксплуатацию осенью
08:00 03.05.2019 |
Введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над энергоблоком №4 Чернобыльской АЭС состоится осенью этого года.
Об этом в эфире UA: Украинское радио сказал председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, сообщает корреспондент Укринформа.
"В этом году завершается реализация двух международных проектов: строительство нового безопасного конфайнмента и хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа. Конфайнмент введен в проектное положение в 2016 году, за последние годы вводились меры, связанные с монтажом необходимых систем, чтобы он начал выполнять свои функции. Во-первых, защитную, во-вторых, демонтаж нестабильных конструкций "Укрытие", а в будущем - извлечение топливных масс", - отметил Петрук.
Он напомнил, что Чернобыльская АЭС сейчас готовится к передаче конфайнмента заказчику и вводу его в эксплуатацию.
"Передача должна быть осуществлена в этом году, это будет отдельное событие. Я думаю, мы выйдем к началу осени на такое решение", - рассказал Петрук.
По его словам, украинский персонал, который проходил соответствующую подготовку, постепенно заменяет персонал французской компании "Новарка".
"Есть такая концепция - "зеленая поляна". Нужно провести определенные работы для снятия станции с эксплуатации. Из блоков нужно изъять ядерное топливо и переместить в хранилище, выполнить другие регламентные работы. На месте этой станции должна быть зеленая лужайка. Конечно, это длительная перспектива, но это общие нормы, которые должны быть выполнены", - сказал Петрук.
Как сообщалось, 22 апреля новый безопасный конфайнмент был переведен в режим пробной эксплуатации, которая продолжалась 72 часа. Испытание нового укрытия прошло успешно.
После проведения пробной эксплуатации проект перейдет на этап опытно-промышленной эксплуатации. Для этого ЧАЭС должна получить соответствующее разрешение на основании документов, которые будут составлены по результатам пробной эксплуатации. Опытно-промышленная эксплуатация будет продолжаться не более 1 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ назвали предел роста украинской экономики
|Почему Порошенко очень скрыто благословили 75% избирателей
|Несостоявшееся перемирие. Что заставило «гибридов» перейти на Донбассе к новой тактике
|Виртуальный президент. Когда Зеленский предложит ввести должность вице-президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Отсрочка с запуском рынка электроэнергии может негативно повлиять на отношения Украины и ЕС - Томаш Фиала
|Реформирование Укроборонпрома: на май запланировали консультации с предприятиями
|Украина будет производить комплектующие к боеприпасам артиллерии Азербайджана
|Новый чернобыльский «саркофаг» введут в эксплуатацию осенью
|Коболев рассказал о подготовке Украины к переговорам с российским Газпромом
|Реальная зарплата в Украине в марте 2019г возросла на 12,5% - Госстат
Это интересно
|Учёным удалось при помощи импланта в головном мозге воспроизвести мысленную речь
|Китайский университет и стартап из Пекина запустили возвращающуюся ракету
|Facebook могут оштрафовать на $5 млрд США - СМИ
|Студент хочет отсудить $1 млрд у Apple за ошибку системы распознавания лиц
|Перенос мобильного номера с 1 мая. Как это будет работать?
|Флагманский смартфон Meizu 16s представлен официально
|H&M планирует продавать секонд–хэнд