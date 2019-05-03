Предправления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал о подготовке Украины к переговорам с российским Газпромом о продлении контракта на транзит газа из РФ через украинскую газотранспортную систему, который заканчивается в 2019 году.

«Газпром не успеет построить обходные газопроводы до окончания срока действия контракта, - написал Коболев в facebook. - В отличие от 2009 года они не смогут перекрыть Украине газ. Это Газпром должен нам деньги, а не наоборот».

На случай конфронтации с россиянами, Нафтогаз закачал дополнительно 3 млрд куб. м. газа в хранилища. По словам Коболева, принципиально важно, чтобы новый контракт соответствовал европейским правилам (Третий энергопакет, - ред.), которые действуют и в Украине.

Также глава Нафтогаза прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина проводит «виртуальный» реверс газа из Европы, отбирая российский газ, который не покидает пределы страны.

«В нашем случае объемы транспортируются физически из Украины в ЕС и в обратном направлении, - отметил Коболев. - Это происходит потому, что Газпром устанавливает на интерконнекторах с ЕС свои условия, игнорируя законодательство как ЕС, так и Украины. Поэтому мы не можем объединить наш газовый рынок с ЕС».

Предправления Нафтогаза напомнил, что кроме взыскания с Газпрома $2,8 млрд, Украина требует от компании еще $12 млрд.