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Добыча газа в апреле выросла на 4%
15:23 02.05.2019 |
В апреле в Украине добыто 1 741,1 млн куб. м газа, что на 4,1% больше апреля 2018 г. (1 670,1 млн куб. м). Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС компании «Укртрансгаз».
При этом в апреле среднесуточная добыча газа, по сравнению с мартом, сократилась на 0,9% (на 0,51 млн куб. м/сутки) до 58,04 млн куб. м/сутки.
73% всей добычи по-прежнему приходится на государственную «Укргаздобычу». Всего в апреле 2019 г. УГД добыла 1 271,5 млн куб. м газа, что на 2,4% больше, чем в апреле 2018 г. Среднесуточная добыча газа госкомпанией в апреле составила 42,38 млн куб. м/сутки против 42,8 млн куб. м/сутки в марте.
Среднесуточная добыча «Укрнафты» в апреле составила 3,12 млн куб. м, что на 3,3% ниже уровня марта (3,23 млн куб. м/сутки). В апреле 2019 г. компания получила 93,7 млн куб. м газа. По сравнению с апрелем 2018 г. добыча повысилась на 11,5% (на 10,7 млн куб. м).
Частные компании в апреле 2019 г. добыли 375,9 млн куб. м, что на 8% больше апреля 2018 г. Среднесуточная добыча в апреле составила 12,53 млн куб. м, что на 0,1% больше, чем в марте 2019 г.
Всего за четыре месяца 2019 г. в Украине добыто 7 015,9 млн куб. м газа, что на 3,5% больше чем за аналогичные четыре месяца 2018 г. (6 770,6 млн куб. м). Из этого объема АО «Укргаздобыча» добыло 5 140 млн куб. м (+2,6% к 4 мес. 2018 г.), «Укрнафта» - 383 млн куб. м (+10,1%), частные компании - 1 492,8 млн куб. м (+4,75%).
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