Украина увеличила запасы в ПХГ на 7,9%, войдя в май с 9,4 млрд куб. м

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 693,4 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с 4 по 30 апреля 2019 года запасы в хранилищах возросли на 7,9% (на 693,4 млн куб. м) – до 9 млрд 438,76 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 30 апреля 2018 года на 19%, 30 апреля 2017 года – на 11,9%.

ПХГ Украины, в частности, 30 апреля этого года пополнились на 46,07 млн куб. м при импорте 31,6 млн куб. м и внутренней добыче 58,2 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания изучает возможность закачки дополнительных объемов газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.



Запасы в ПХГ Украины на 30 апреля за 2015-19 гг., млн куб. м:

дата объем 30.04.2019 9 438,76 30.04.2018 7 933,25 30.04.2017 8 435,78 30.04.2016 8 690,32 30.04.2015 8 426,74

Данные: УТГ