В Украине снизились цены на газ для населения

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая 2019 года снижает цены на газ цены на газ для населения и тепловой генерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

По данным пресс-службы компании, цена на газ в мае снижется с 8550 до 8247 грн за тысячу кубометров с НДС и транспортировкой.

В то же время "Нафтогаз" повышает на май цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. По сравнению с ценами на апрель 2019 года, в мае цены выросли на 5,2-11,5%. В зависимости от ряда показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 6 299 - 6 948 грн/тыс. куб. м (без НДС и затрат на его транспортировку по магистральным и распределительным газопроводам).

Как сообщало РБК-Украина, 22 апреля Кабинет министров и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май.

До этого премьер-министр Владимир Гройсман поставил ультиматум руководству НАК "Нафтогаз Украины" относительно цены на газ для населения, угрожая увольнением.