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Украина предложит Газпрому на переговорах транзит на 60 миллиардов кубов
08:09 26.04.2019 |
Украина в ходе газовых переговоров, которые состоятся, как предполагается, в конце мая, предложит Газпрому забронировать 60 млрд кубометров мощностей для транзита.
Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.
"Пока что даты еще нет, мы только знаем, что они (переговоры - ред.) должны состояться в мае. Предположительно в конце мая. Мы едем с консолидированной с европейскими партнерами позицией. Предложение, которое озвучил господин Шефчович, нас устраивает. Мы ее немного доработали", - сказал Витренко.
По его словам, Газпром должен забронировать на 10 лет в среднем 60 млрд кубометров мощностей для транзита.
"В определенный год больше, в определенный - меньше. При этом Украина и оператор обеспечат мощности на уровне 90 млрд кубометров газа в год. 30 млрд кубометров - будет свободная мощность, которая будет доступна европейским компаниям, желающим получать газ на границе с Украина/Россия, независимым компаниям из России или евроазиатским компаниям. При этом будут полностью европейские условия", - добавил Витренко.
Как сообщал Укринформ, нынешний контракт между украинским Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа действует до конца 2019 года.
Еврокомиссия намерена еще до начала лета созвать трехстороннюю встречу с представителями Украины и России для обсуждения вопроса транзита газа по территории Украины и предлагает рассмотреть заключение контракта на такой транзит продолжительностью не менее 10 лет.
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