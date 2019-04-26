Нафтогаз готовится к реверсу ГТС Украины с 2020 года

В случае прекращения РФ транзита газа с начала 2020 Нафтогаз готовится перейти на разворот ГТС в реверсном направлении.

Об этом заявил исполнительный директор НАК " Нафтогаз Украины " Юрий Витренко.

По словам Витренко, в частности, проводится реконструкция компрессорной станции Бар (газопровод Союз, Винницкая обл.), что обеспечит дополнительную надежность для осуществления поставок газа с запада страны в восточные регионы.

"Это вызов для системы ... В наиболее болезненных точках мы пытаемся эту проблему решить", - сказал он в интервью YouTube-канала skrypin.ua.





Витренко также подчеркнул, что в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины не все мощности на западной границе страны (42,5 млн куб. м/сутки - Словакия, 17,1 млн куб. м/сутки - Венгрия, 6,4 млн куб. м/сутки - Польша) можно будет задействовать для импорта газа со стороны Европы.

"Не все мощности из Европы, из Польши и Венгрии, например, являются так называемыми непрерывными мощностями. Фактически, если не будет газа из Украины в Польшу или Венгрию, мы не можем рассчитывать на то, что газ будет реверсом поступать в Украину. В Словакии примерно половина мощностей являются непрерывными. То есть, тоже можем ожидать, что с наиболее важного словацкого направления мы будем получать вдвое меньше газа", - пояснил он.

По его словам, в связи с недостаточностью пропускных мощностей при прерывании транзита, Украина должна весной-осенью закачать дополнительные объемы газа в подземные хранилища для обеспечения потребностей страны в будущий отопительный период.

Ранее глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев заявлял, что до зимы 2019/2020 Нафтогазу нужно закачать в подземные хранилища газа больше, чем раньше, потому что Россия может прибегнуть к деструктивным действиям после завершения действующего контракта на транзит.