Верховная Рада приняла закон о «зеленых» аукционах для инвесторов ВИЭ

Верховная Рада на заседании в четверг приняла законопроект о "зеленых" аукционах для инвесторов возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

За проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства э/э из альтернативных источников энергии" №8449-Д" проголосовали 251 народный депутат.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина).

Пилотный аукцион должен состояться не позднее 31 декабря 2019 года, местом для проведения аукционов предлагается определить электронную торговую систему ProZorro. Период предоставления гарантированного тарифа на отпуск э/э победителю аукциона - 20 лет.

Проект предполагает, что размер квот, которые будут выставлены на аукцион, утверждает Кабинет министров по представлению Министерства энергетики и угольной промышленности. В течение первых трех лет для ВЭС и СЭС планируют выделять по 30% квот, после - минимум, 15%.

Ответственность производителей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за небалансы предлагается ввести после того, как внутрисуточный рынок будет признан ликвидным, но не позднее 2024 года.

Для получения права работать по системе "зеленых" тарифов инвестор объектов ВИЭ должен заключить договора РРА (Power Purchase Agreement, договор купли-продажи электрической энергии) до 31 декабря 2019 года. При этом СЭС должна быть введена в течение двух лет с момента подписания договора, объект других видов ВИЭ - в течение трех лет.

Предлагается снижение действующего "зеленого" тарифа для солнечных электростанций в 2020 году на 25%, а в 2021-2023 годах - ежегодно на 2,5%.

Для ветровых электростанций более 2 МВт тариф предлагается снизить в 2020 году на 10% без дальнейшего ежегодного снижения.

Тариф на энергию из биомассы и биогаза предлагают сохранить на нынешнем уровне.

Для домашних СЭС тариф планируется снизить на 10% с 2020 года (в настоящее время он составляет 18 евроцентов за кВт-ч). Депутаты перед началом голосования вернули правку, которой вводится условие его получения, - установка СЭС до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях.

Помимо этого, в законопроекте содержится норма об ограничении срока действия полученных инвестором строительства станций техусловий (ТУ) на подключение: для СЭС - до двух лет, остальных видов "зеленой" генерации - до трех лет. Для победителей аукционов предусматривается возможность пролонгации ТУ на такой же период.

Введение "зеленых" аукционов вместо фиксированного "зеленого" тарифа является настоятельной рекомендацией европейского сообщества для введения прогнозируемого и справедливого механизма ценообразования на э/э ВИЭ. Это - условие для возобновления кредитования "зеленых" проектов международными финансовыми учреждениями.

Домохозяйства не получат "зеленый" тариф для наземных СЭС

Верховная Рада учла правку о непредоставлении "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС), утвердив закон о "зеленых" аукционах ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства э/э из альтернативных источников энергии" №8449-Д").

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе рассмотрения документа правка была отклонена, однако и.о. председателя комитета ВР по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности Александр Домбровский накануне голосования за законопроект вновь вынес ее на рассмотрение, и парламент все же утвердил ее.

Таким образом, народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт - их установку на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях. Условие начнет действовать с 2020 года. На сегодня тариф на отпуск э/э в оптовый рынок для "домашних" СЭС (их мощность - до 30 кВ, размещение - без ограничений) составляет 18 евроцентов, со следующего года он снизится на 10%.

Как отметил энергетический эксперт, соучредитель общественной организации Greencubator Андрей Зинченко, де-факто запрет установки домашних наземных станций на практике приведет к тому, что мало кто из украинцев сможет поставить СЭС более 10 кВ, поскольку на крышах не поместится объект большей мощности.

По его мнению, ситуации, когда некоторые предприниматели манипулятивно устанавливают целые "гирлянды" домашних СЭС в заброшенных селах, необходимо урегулировать иным способом, а не запретом устанавливать всем домохозяйствам наземные солнечные панели.