НБУ прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020

Национальный банк прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020 году.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.

При этом замглавы НБУ добавил, что в следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май на 3,54% или на 303 гривны до 8 247 гривен за тыс. куб. м.