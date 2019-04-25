Финансовые новости
- |
- 25.04.19
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020
15:15 25.04.2019 |
Национальный банк прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020 году.
Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.
"Мировые цены на газ находятся на достаточно низком уровне, около 170 долларов за тыс. куб. м. По нашему прогнозу, средняя цена в этом году будет намного выше, но ниже, чем мы закладывали изначально, около 250 долларов. Это значит, что осенью тарифы вырастут на 15%", - сказал он.
При этом замглавы НБУ добавил, что в следующем году, учитывая, что прогноз НБУ изменился, тарифы вырастут не на 17%, а на 7%.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май на 3,54% или на 303 гривны до 8 247 гривен за тыс. куб. м.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла закон об украинском языке
|«Командный залет»: Что Зеленский должен был ответить Путину на паспорта для «Л-ДНР»
|5 лет Порошенко в цифрах и фактах: какую страну оставляет президент
|Курс доллара на межбанке 24 апреля поднялся и будет еще расти
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|АМКУ разрешил ДТЭК Нефтегаз купить у российской группы VS Energy акции Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго
|НБУ прогнозирует рост цены на газ на 15% осенью и на 7% в 2020
|НБУ отрицает возможное влияние санкций на курс гривни и инфляцию - Смолий
|Украина должна инициировать новую программу сотрудничества с МВФ, - НБУ
|НБУ ожидает визита миссии МВФ в середине мая
|НБУ сохранил прогноз роста ВВП на 2,5% в 2019 при инфляции в 6,3%
Это интересно
|Остановивший WannaCry исследователь признался в создании вредоносного ПО
|Google реализует новую меру защиты от фишинговых атак
|У каршеринговой компании Car2Go в Чикаго украли сотню дорогих автомобилей Mercedes
|Топ-10 городов мира, где живут магнаты недвижимости
|Facebook уже полтора года разрабатывает конкурента для Siri и Google Assistant
|Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов
|Samsung Galaxy Fold ломается у обозревателей спустя пару дней после начала использования