В январе-феврале Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 17,437 млн долларов, у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) - на сумму 27,718 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Всего в январе-феврале Украина импортировала ядерное топливо на сумму 45,155 млн долларов.

В феврале Украина импортировала ядерное топливо только у компании Westinghouse на сумму 27,718 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Украина импортировала из России ядерное топливо на сумму 374,621 млн долларов, а также купила у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 148,53 млн долларов.

Таким образом, в 2018 году доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 28,4%, компании "ТВЭЛ" - 71,6%.

В 2017 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт ядерного топлива компании Westinghouse на 1,6% с 161,925 млн долларов до 164,458 млн долларов, а у компании "ТВЭЛ" снизила на 4,6% с 386,782 млн долларов до 368,964 млн по сравнению с импортом в 2016 году.

В 2017 году доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 41,4%.