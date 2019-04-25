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В январе-феврале Украина купила ядерное топливо у российского "ТВЭЛа" на $17,4 млн, у Westinghouse - на $27,7 млн
10:57 25.04.2019 |
В январе-феврале Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 17,437 млн долларов, у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) - на сумму 27,718 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Всего в январе-феврале Украина импортировала ядерное топливо на сумму 45,155 млн долларов.
В феврале Украина импортировала ядерное топливо только у компании Westinghouse на сумму 27,718 млн долларов.
Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Украина импортировала из России ядерное топливо на сумму 374,621 млн долларов, а также купила у компании Westinghouse (из производственных мощностей в Швеции) на 148,53 млн долларов.
Таким образом, в 2018 году доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 28,4%, компании "ТВЭЛ" - 71,6%.
В 2017 году Украина увеличила в денежном исчислении импорт ядерного топлива компании Westinghouse на 1,6% с 161,925 млн долларов до 164,458 млн долларов, а у компании "ТВЭЛ" снизила на 4,6% с 386,782 млн долларов до 368,964 млн по сравнению с импортом в 2016 году.
В 2017 году доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 41,4%.
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