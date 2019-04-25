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ЕС намерен провести газовые переговоры в ближайшие недели
09:27 25.04.2019 |
Комиссар ЕС по энергетическим вопросам Марош Шефчович заявил о намерении провести энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией в ближайшие недели. Об этом он написал в Twitter.
Шефчович сообщил, что уже связался с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и приветствует решимость Украины продолжать участвовать в переговорах.
"Я планирую провести следующий раунд трехсторонних газовых переговоров в ближайшие недели", - отметил он.
Он добавил, что теперь ему осталось связаться с Россией. До этого Шефчович заявил, что Евросоюз хочет новые энергетические трехсторонние переговоры с Украиной и Россией до августа. Он сообщил о намерении провести переговоры сразу после президентских выборов в Украине.
Ранее сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что дальнейшие переговоры с Россией относительно газового транзита могут зависеть от результатов президентских выборов в Украине. Коболев в очередной раз подчеркнул, что запуск "Северного Потока-2" и "Турецкого потока" приведут к снижению объемов транзита по украинской ГТС к нулю и "откроет путь для полноценной российской агрессии".
Отметим, Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.
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