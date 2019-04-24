С начала года владельцы домашних солнечных электростанций в Киеве заработали почти 400 тыс гривен

С начала года владельцы домашних электростанций Киева заработали на продаже электроэнергии почти 400 тыс. гривень.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские энергетические услуги".

"Более 100 домохозяйств города, у которых есть бытовые солнечные электростанции, самостоятельно генерируют электроэнергию для собственных нужд, а избыток продают в сеть. В течение января-марта в сеть поступило более 66 тыс. кВт-ч. электроэнергии, которая была выработана бытовыми солнечными электростанциями Киева. Поставщик «Киевские энергетические услуги» провел начисление и осуществил выплаты их владельцам на сумму почти 400 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что установки домашних солнечных электростанций в городах - мировой тренд, который становится все более популярным и в столице Украины.

"Производители не только обеспечивают «зеленой» энергией себя, но и зарабатывают на продажи ее излишков государству. Мы ежемесячно получаем данные от оператора системы распределения об объеме электроэнергии, что таким образом продается в сеть, и осуществляем начисление и выплаты на банковские счета клиентов, указанные в договоре», - прокомментировал директор компании «Киевские энергетические услуги» Виктор Мельников.

Поставщик осуществляет начисления по установленному НКРЭКУ «зеленому» тарифу, по которому государство покупает электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии: солнца, ветра, биомассы и воды.