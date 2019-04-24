В Украине продали спецразрешения на месторождения через ProZorro на 143 миллиона

Государственная служба геологии и недр Украины провела аукционы по продаже семи специальных разрешений по пользованию недрами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на председатель Госгеонедр Олег Кирилюк в Facebook.

"Совокупно рост стоимости лотов составил около 43 млн (грн - ред.) от объявленной стоимости, от 100 млн грн до 143 млн грн. За один из лотов велась особенно серьезная борьба: победитель среди 6 участников аукциона заплатил цену, в 22 раза больше от объявленной стоимости прав на пользование янтарным участком", - прокомментировали в Госгеонадрах.

По словам Кирилюка, Ястребецкий участок с залежами циркон-редкоземельно-флюоритовых руд в Житомирской области приобрела компания ООО "ЦФР ГРУПП" за 10,02 млн грн.

Юровский участок с залежами титан-апатитовых руд в Житомирской области приобрела компания ООО "ТИТАН-АПАТИТОВАЯ ГРУППА" за 10,1 млн грн.

Скважину № 2-ре с запасами питьевых подземных вод в Запорожской области приобрела компания ООО "БАЛТА" за 60 тыс. грн.

Завальевское месторождение графита, расположенное в Кировоградской и Одесской областях, компания ООО "УКРАИНСКАЯ СНАБЖАЮЩАЯ ГРУППА" приобрела за 46,1 млн грн.

Жалянский-2 участок с залежами глины, который расположен в Ривненской области, приобрела компания ООО "ХОЛЛАНД ГРУПП" за 32 тыс. грн.

Участок Семеновский с залежами янтаря в Житомирской области приобрела компания ООО "ГИД ГРУПП" за 670 тыс. грн. Начальная стоимость Семеновского участка составляла 30 тыс. грн.

Пержанское месторождение с залежами бериллия в Житомирской области приобрела компания ООО "ПЕРЖАНСЬКА РУДНАЯ КОМПАНИЯ" за 76 млн грн.