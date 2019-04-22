Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 271 млн куб. м до 9 млрд куб. м с начала сезона закачки

Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 270,81 млн куб. м до 9 016,53 млн куб. м с начала стартовавшего 5 апреля сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы (ГТС) компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.

За период с 5 по 19 апреля из ПХГ было отобрано 32,06 млн куб. м, закачано - 302,87 млн куб. м, при этом 19 апреля отбор газа был прекращен.

По состоянию на 19 апреля в ПХГ находилось 9 016,53 млн куб. м газа, что на 18,3%, или на 1,395 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2018 года (7 621,65 млн куб. м).

С начала апреля Украина импортировала 514,79 млн куб. м газа: 158,597 млн куб. м - через Словакию, 267,309 млн куб. м - через Венгрию, 88,884 млн куб. м - через Польшу.

Собственная добыча с начала апреля составила 1 103,121 млн куб. м, транзит - 5 240,028 млн куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, 5 апреля Украина начала закачку природного газа в подземные хранилища.

С начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа и по 4 апреля 2019 года (включительно) Украина снизила запасы газа в ПХГ на 49,1%, или на 8,488 млрд куб. м до 8,745 млрд куб. м.

Украина закончила прошлый сезон отбора 8 апреля 2018 года с запасами 7 435,16 млн куб. м газа.