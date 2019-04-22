По данным оператора ГТС, запуск суточной балансировки на рынке газа снизил небалансы в 6 раз

За месяц работы суточной балансировки точность расчета заказа услуг по сравнению с ранее действующим режимом месячного балансирования выросла в 6 раз. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

По данным Информационной платформы оператора ГТС, общий объем негативных суточных небалансов в марте составил 336 млн кубов газа (3,1 млрд грн с НДС). Среди них в том числе 172 млн кубометров (1,6 млрд грн) - небалансы операторов газораспределительных сетей, а 164 млн кубов (1,5 млрд грн) - небалансы заказчиков услуг транспортировки.

"Это более точный расчет со стороны поставщиков, чем было в декабре 2018 года (2,6 млрд кубометров), январе (2,9 млрд кубов) и феврале 2019-го (1,7 млрд кубов) в режиме месячной балансировки. То есть общий объем негативных небалансов по результатам марта - точнее примерно в 6 раз", - говорится в сообщении.

Общий объем положительных суточных небалансов в марте составил 241 млн кубов (1,9 млрд грн с НДС). В результате, по сравнению с декабрем (2 млрд кубов), январем (2,9 млрд кубометров) и февралем (0,6 млрд кубов), точность расчетов стала 6 раз точнее, отметили в Укртрансгазе.

Оператор ГТС уже предоставил каждому заказчику и оператору ГРС акт урегулирования ежесуточных небалансов за газовый месяц, сообщив о размере денежных средств, подлежащих выплате, добавили в компании.

"Среди дальнейших шагов развития рынка природного газа - вопрос несанкционированных отборов, старт услуги заказа через информационную платформу мощностей на точках входа/выхода в ГТС (май), запуск торговых платформ (июнь) и запуск работы Информационной платформы Оператора газохранилищ Украины (июнь)", - заключил оператор ГТС.

Напомним, украинский газовый рынок перешел на суточное балансирование 1 марта 2019 года. До этого переход неоднократно откладывался: сначала с 1 августа на 1 октября, затем - на 1 декабря 2018 года, после на 1 марта.

Балансирование газовой системы - это установление и устранение разницы между поступившим в нее через точки входа и отобранным из нее через точки выхода объемом газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.